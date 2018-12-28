2018-12-28T20:12:18+03:00
Общество

Липчан приглашают поучаствовать в конкурсе Следственного комитета

Сотрудников ведомства призывают раскрыть свой творческий потенциал [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Следственный комитет объявил о начале творческого конкурсаСледственный комитет объявил о начале творческого конкурсаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Следственном комитете России объявили о начале творческого конкурса для сотрудников ведомства и учащихся образовательных учрежденй СК России. Все, в ком есть творческая жилка и кипит энергия, должны обязательно поучаствовать в конкурсе. Талантливые гитаристы, пиансты, барабанщики, саксофонисты, певцы и танцоры - это ваш шанс раскрыть свой потенциал.

Заявку на участие в конкурсе следует отправить на почту skr-konkurs@yandex.ru, указав свои полные анкетные и контактные данные. К письму нужно добавить видео, на котором продемонстрирован ваш талант. Заявки принимаются до 1 февраля 2019 года.

Руководство СК России совместно с членами Общественного совета ведомства - заслуженными и народными артистами, выберут победителей. Финалисты конкурса образуют вокально-инструментальный ансамбль.

Липчан приглашают поучаствовать в конкурсе Следственного комитета России.Следственный комитет России объявляет творческий конкурс для сотрудников ведомства и учащихся образовательных учреждений СК России

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