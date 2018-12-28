Липчан приглашают поучаствовать в конкурсе Следственного комитета
В Следственном комитете России объявили о начале творческого конкурса для сотрудников ведомства и учащихся образовательных учрежденй СК России. Все, в ком есть творческая жилка и кипит энергия, должны обязательно поучаствовать в конкурсе. Талантливые гитаристы, пиансты, барабанщики, саксофонисты, певцы и танцоры - это ваш шанс раскрыть свой потенциал.
Заявку на участие в конкурсе следует отправить на почту skr-konkurs@yandex.ru, указав свои полные анкетные и контактные данные. К письму нужно добавить видео, на котором продемонстрирован ваш талант. Заявки принимаются до 1 февраля 2019 года.
Руководство СК России совместно с членами Общественного совета ведомства - заслуженными и народными артистами, выберут победителей. Финалисты конкурса образуют вокально-инструментальный ансамбль.
Липчан приглашают поучаствовать в конкурсе Следственного комитета России.Следственный комитет России объявляет творческий конкурс для сотрудников ведомства и учащихся образовательных учреждений СК России