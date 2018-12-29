2018-12-29T09:34:31+03:00
Происшествия

В Липецком районе при пожаре в квартире пострадал человек

Квартира загорелась в селе Боринское
Лия МУРАДЬЯН
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Квартира горела в БоринскомКвартира горела в БоринскомФото: Лия МУРАДЬЯН
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Трагический пожар случился вечером 28 декабря в селе Боринское в Липецком районе. Там на улице Дзержинского в доме №66Б загорелась квартира. Заметив пожар, жильцы дома вызвали спасателей. Сигнал диспетчеру поступил в 19.24.

На место происшествия сразу же выехали три отделения пожарных и спасателей, а также добровольцы. Существовала опасность, что огонь перекинется на другие квартиры. Пожарным удалось остановить распространение огня и полностью ликвидировать пожар. Но, к несчастью, не обошлось без жертв.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, в пожаре пострадал один человек. В помещении обгорела внутренняя отделка и домашнее имущество на площади 10 м2. Что стало причиной пожара, сейчас выясняют эксперты.

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