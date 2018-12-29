Из-за прорыва трубы на улице Ленина в Липецке перекрыли дорогу
Коммунальное ЧП случилось минувшим вечером, 28 декабря, на улице Ленина в Липецке. Там недалеко от Соборной площади после 18.00 прорвало трубу. На дороге сразу появились потоки воды, которые быстро превращалась в лед.
На место стянули коммунальную технику. Рабочие в поисках утечки разрыли на дороге котлован. Участок улицы на время ремонтных работ перекрыли. По словам местных жителей, из-за аварии отключили воду в трех многоквартирных домах на улицах Ленина и Зегеля.
На том участке работают аварийные бригады ЛГЭКа, в какие сроки устранят коммунальную аварию, пока неизвестно. Жители отключенных домов крайне недовольны предновогодним сюрпризом и оставляют гневные комментарии в соцестях.