За вечер на дорогах Липецкой области в двух ДТП пострадали четверо детей

СЕГОДНЯ 10:16 2018-12-29T10:16:53+03:00

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По данным ГИБДД, за сутки на дорогах Липецкой области произошло всего 3 аварии с пострадавшими, но число людей, которые получили травмы было гораздо больше – в авариях пострадали 8 человек, половина из которых дети.

Первая авария с пострадавшими произошла около 16.30 на трассе Липецк – Усмань в Грязинском районе. 62-летний водитель «Мерседеса» въехал в «Шевроле», за рулем которого был 32-летний мужчина. В результате пострадал водитель второй иномарки и два маленьких пассажира – 11-летняя девочка и 12-летний мальчик. Все трое сейчас в больнице.

Чуть позже, в 18.00, в Липецке на Лесной улице 40-летний мужчина за рулем «Фольксвагена» влетел в «Газель». В иномарке травмы получили две девочки 4 и 6 лет, сам водитель и еще один пассажир. Но до больницы дело не дошло, всем оказали помощь и отпустили.

Последнее ДТП с пострадавшим случилось в Липецке в 19.30 на дороге «Обход ЛТЗ». Там 19-летний водитель «Лады-Приоры» ударил в «девятку», за рулем которой был 38-летний мужчина. В аварии пострадал 68-летний пассажир ВАЗа.