2018-12-29T11:28:44+03:00
Происшествия

В Липецке попал на видео занос и ДТП с «Мицубиси» на скользкой дороге

Иномарка улетела на разделительный газон на улице Металлургов [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП на улице МеталлурговДТП на улице МеталлурговФото: скрин с видео
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В Липецке автомобильный видеорегистратор снял момент аварии на заснеженной дороге. ДТП случилось этим утром, 29 декабря, в районе Коксохима. Там на улице Металлургов не справился с управлением водитель «Мицубиси Лансер».

Занос и ДТП с "Мицубиси" в Липецке.Видео: "Регион-48 Липецк" vk.com

На записи видно, как черная иномарка с правой стороны лихо опережает машину с регистратором и пытается «играть в шашки». Несмотря на месиво из снега и грязи на дороге, водитель не сбавляет скорость.

В какой-то момент водитель резко тормозит и одновременно пытается объехать впереди идущую «Ниву», и машину начинает нести. Еще несколько метров, водитель отчаянно пытается выйти из заноса, но безуспешно. Какое-то время машина виляет по дороге, а после шофер окончательно теряет управление, иномарка вылетает на разделительный газон и зарывается в снег.

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