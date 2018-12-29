2018-12-29T11:55:29+03:00
Происшествия

В Липецкой области утром сгорела «Приора»

Автомобиль вспыхнул в Хлевенском районе
Лия МУРАДЬЯН
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От "Лады" остался только обгоревший кузовОт "Лады" остался только обгоревший кузовФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Автопожар произошел этим утром, 29 декабря, в селе Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой области. Там на улице Березовая аллея около семи утра загорелся припаркованный у дома №39 автомобиль «Лада Приора».

Очевидцы вызвали на место происшествия пожарных, сигнал дежурному поступил в 7.20 утра. На место сразу выехали сотрудники отделения 27 пожарно-спасательной части и добровольцы.

Несмотря на все усилия пожарных, от отечественной легковушки остался только обгоревший кузов. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, огонь уничтожил все сгораемые узлы и агрегаты автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших. Что стало причиной возгорания, еще предстоит выяснить.

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