2018-12-29T13:32:07+03:00
Происшествия

Под Липецком бухгалтер украла более миллиона рублей с зарплат работников культуры

Женщина два года вносила в платежки свои данные
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
бухгалтеру грозит до 10 летбухгалтеру грозит до 10 летФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецкой области заподозрили в особо крупном хищении заместителя главного бухгалтера «Воловской централизованной бухгалтерии», которая насчитывала зарплаты сотрудникам местных учреждений культуры.

По данным прокуратуры, которая и выявила хищения, при перечислении зарплат финансист подделывала платежные документы для банка. Женщина вносила в платежку свои данные, в итоге часть денег шла ей на счет.

Таким путем бухгалтер за два года, 2016 и 2017, «заработала» больше миллиона рублей. Преступление вскрылось в ходе прокурорской проверки. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, материалы направили в следственные органы, где возбудили дело о присвоении и растрате в особо крупном размере – часть 4 статьи 160 УК РФ.

Расследование взяли на контроль, женщине грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дискотеки на снегу в новогоднюю ночь пройдут в девяти районах Липецка
В Липецкой области утром сгорела «Приора»
В Липецке попал на видео занос и ДТП с «Мицубиси» на скользкой дороге
Председатели профильных комитетов Липецкого облсовета подвели итоги 2018 года
Ремонт трубы на улице Ленина меняет маршруты автобусов
За вечер на дорогах Липецкой области в двух ДТП пострадали четверо детей
Из-за прорыва трубы на улице Ленина в Липецке перекрыли дорогу
В Липецком районе при пожаре в квартире пострадал человек
Липчан приглашают поучаствовать в конкурсе Следственного комитета
Ночью в Липецке ограбили 5 машин
Дед Мороз пришел в Липецк на лыжах
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных картPCI DSS
В Липецке пьяная женщина угнала машину и попала в ДТП
В Липецке за год бизнесменов оштрафовали на 20 миллионов рублей
В Липецке нашли 68-летнего мужчину, пропавшего 2 дня назад
Липчане жалуются на неработающие светофоры на улице Стаханова
Более 100 липчан пожаловались на снег во дворах и сосульки