Под Липецком бухгалтер украла более миллиона рублей с зарплат работников культуры

СЕГОДНЯ 13:32 2018-12-29T13:32:07+03:00

Женщина два года вносила в платежки свои данные

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В Липецкой области заподозрили в особо крупном хищении заместителя главного бухгалтера «Воловской централизованной бухгалтерии», которая насчитывала зарплаты сотрудникам местных учреждений культуры.

По данным прокуратуры, которая и выявила хищения, при перечислении зарплат финансист подделывала платежные документы для банка. Женщина вносила в платежку свои данные, в итоге часть денег шла ей на счет.

Таким путем бухгалтер за два года, 2016 и 2017, «заработала» больше миллиона рублей. Преступление вскрылось в ходе прокурорской проверки. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, материалы направили в следственные органы, где возбудили дело о присвоении и растрате в особо крупном размере – часть 4 статьи 160 УК РФ.

Расследование взяли на контроль, женщине грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом до 1 миллиона рублей.