В воскресенье в Липецке до 13 градусов мороза и небольшой снег

СЕГОДНЯ 17:17 2018-12-29T17:17:23+03:00

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До Нового Года остались считанные дни. И в этот раз праздники не омрачат оттепель и дождь. Синоптики обещают крепкий морозец, легкий снежок и зимнее настроение.

В воскресенье, 30 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, небольшой снег. Местами туман. Ночью столбик термометра опустится до 15 градусов ниже ноля. При прояснениях до -19 градусов. Ветер южной четверти 2-7 м/с.

В светлое время суток температура в регионе составит 7-12 градусов мороза. Ветер усилится до 3-8 м/с. Атмосферное давление будет немного расти и составит 748 мм рт.ст.

В понедельник, 31 декабря, в Липецке переменная облачность. Ночью до -14 градусов. Ветер южный 5-6 м/с. Днем в областном центре около 13 градусов мороза. Ветер переменится на юго-восточный. Скорость 4-5 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт.ст.