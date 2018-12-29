В Липецке появилась уникальная елка и "Тоннель желаний"

СЕГОДНЯ 17:45 2018-12-29T17:54:30+03:00

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В Липецке появилась уникальная елка. Ее установили на днях возле стaдиона "Метaллург". По информации пресс-службы городской администрации, для изготовления конструкции понадобилось более полукилометра алюминиевого профиля, 10 листов композитных материалов, 4,5 тысячи светодиодов и более километра проводов.

Новогодняя иллюминация в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Такая елка есть только в Москве, Сингапуре, а теперь и в Липецке. В прошедшую пятницу, 28 декабря, состоялась церемония открытия арт-объекта. После волшебных слов "Елочка, гори!" дерево засияло разноцветными огнями.

У сквера Ворошилова появился "Тоннель желаний". Конструкция из 9 светящихся арок приумножит новогоднее настроение липчан. Прогулка по такому тоннелю станет незабываемой, особенно в праздники.