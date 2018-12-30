2018-12-30T12:58:59+03:00
Происшествия

Коммунальная авария оставила без воды жителей Липецкой области

ЧП случилось в Ельце
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Три пятиэтажки № 10, 12, 14 по улице Пушкина с населением 270 человек остались без воды в канун Нового года.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение об аварии в Ельце поступило в 11:30. В доме №10 на улице Пушкина обнаружили порыв трубы диаметром 100 мм.

Сейчас на месте работает аварийная бригада ОГУП «Елецводоканал». Подвоз воды будет организован по заявкам жителей. Дальнейшая информация уточняется.

Спасатели напоминают всем жителям региона, что в случае возникновения происшествия можно позвонить на единый номер вызова экстренных служб- «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Также работает телефон доверия 22-88-60, 8-800-200-51-12.

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