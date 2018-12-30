Липецкие спасатели вытащили мужчину из заснеженного лога

СЕГОДНЯ 13:07 2018-12-30T13:08:57+03:00

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Звонок с просьбой помочь мужчине, застрявшем в заснеженном логу в районе гаражного кооператива на улице Механизаторов, поступил спасателям 29 декабря в 21.00

Дежурная бригада по маячку на сотовом телефоне определила местонахождение пострадавшего. С помощью альпинистского снаряжения мужчину подняли на поверхность. Как оказалось, он шел домой и решил сократить путь, при этом в темноте перепутал дорогу и свалился в лог. Самостоятельно выбраться не получилось.

Как пояснил начальник городского управления по делам ГО и ЧС Николай Новиков, если бы спасатели не подоспели вовремя, а на улице 10-градусный мороз, последствия могли быть более серьезными.