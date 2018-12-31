Мэр поздравил липчан с Новым годом и пообещал скоростной трамвай

СЕГОДНЯ 17:21 2018-12-31T17:21:33+03:00

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Мэр Липецка Сергей Иванов поздравил липчан с наступающим Новым годом и Рождеством. В своем поздравлении градоначальник отметил, что с 2018 расставаться немного грустно – несмотря на трудности, год был насыщен хорошими и яркими событиями.

Мэр вспомнил о масштабном преображении Липецка и поблагодарил трудолюбивых, неравнодушных и инициативных горожан за активное участие. Основными достижениями этого года стали ремонт дорог, новые автобусы и электробусы, которые появятся в начале 2019 года. Неожиданно градоначальник пообещал липчанам скоростной трамвай.

«Перспектива, кому-то пока кажущаяся фантастической – модернизация рельсового хозяйства, пуск в городе скоростного трамвая», – говорится в поздравлении Сергея Иванова.

Одним из ключевых событий мэр назвал реконструкцию Петровского моста, который открыли в канун Нового года. Это мэр назвал главным предновогодним подарком всем горожанам. В числе общих достижений Сергей Иванов отметил строительство общественных площадок, главной из которых стало липецкое Городище, школ, садов, а также благоустройство парков и дворов. Градоначальник упомянул и стадион «Металлург», который обновили этим летом.

Глава города пообещал, что Липецк будет преображаться и дальше – будут открываться новые школы, благоустраиваться улицы и дворы, появятся дополнительные места для малышей ясельного возраста.

«Нам есть чем гордиться! Важно не снижать планку, не бояться ставить амбициозные цели, добиваться их воплощения. С этих позиций строим планы на новый этап, который начнется под бой курантов. Новогодние праздники всегда проникнуты атмосферой добра и тепла, ожиданием чуда. Позвольте от всего сердца пожелать вам и вашим близким здоровья, любви, счастья, много солнечных дней! Пусть исполнятся самые заветные желания!

С праздниками, дорогие липчане, с Новым 2019 годом!»