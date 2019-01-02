Отпраздновать Новый год на улице вышли более 20 000 липчан

2 Янв. 2019 2019-01-02T16:43:38+03:00

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В новогоднюю ночь в Липецке работали 9 дискотек на снегу, главная праздничная площадка была у спорткомплекса «Звездный». Как сообщили в пресс-службе мэрии, туда после полуночи пришли около 3000 человек. Большой популярностью также пользовался искусственный каток, который в день посещают до 600 человек.

Напомним, что кроме этого танцы на снегу с Дедом Морозом и Снегурочкой проходили в парке Победы и парке НЛМКЮ на площади Клименкова, перед дворцами культуры «Сокол», «Рудничный», «Матыра», «Шахтинский» и «Луч». Всего по подсчетам мэрии праздничные новогодние мероприятия ночью посетили более 20 000 человек.

За общественным порядком в Новый год следили сотни полицейских. По данным пресс-службы УМВД по Липецкой области, всего в новогоднюю ночь в регионе работали около 400 сотрудников органов внутренних дел, бойцы ОМОН «Легион» Росгвардии и дружинники. На случай осложнения оперативной обстановки в резерве находились еще 200 человек.

Впереди еще Рождественские праздники – с 6 по 7 января в Липецкой области пройдут 100 богослужений. По подсчетам правоохранителей, в них примут участие около 17 000 человек. В эту ночь за порядком будут следить 200 сотрудников полиции и 50 общественников. В резерве также будут находиться еще 200 полицейских.