Крупный пожар на оптовой базе под Липецком попал на видео

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:37:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Крупный пожар случился в прошедший вторник, 8 января, в Елецком районе Липецкой области. Там в селе Ериловка у дома № 7 на улице 40 лет Победы около 10 утра загорелись склады авто запчастей.

Под Ельцом горит крупныи склад.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 10.15 утра. Рядом с горящими складами находились жилые дома частного сектора, и огонь в любой момент мог перекинуться на постройки. Площадь возгорания оказалась серьезной, с огнем боролись 8 отделений пожарных и спасателей, а также 30 дружинников.

По словам местных жителей, в складах оптовой базы хранились запчасти и горючие автомобильные жидкости. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в результате пожара пострадал один человек, его увезли в больницу. Усилиями пожарных пламя удалось остановить. Всего огонь уничтожил хозпостройки, подвал и имущество на площади 1000 м2. Из-за чего начался пожар, предстоит выяснить экспертам.