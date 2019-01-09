Липчане в одних трусах прокатились в санях, запряженных лошадью

9 Янв. 2019 2019-01-09T17:49:11+03:00

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Новогодние праздники липчане отметили с размахом. Горожане катались с гор на лыжах и ватрушках, скользили по льду на коньках, фотографировались на фоне праздничной иллюминации. Особенно весело каникулы прошли у двух парней, которые провели праздники в области. Самые яркие моменты этого года они выложили в сеть.

Несколько дней назад молодые люди решили организовать себе конную прогулку в санях в стиле "минимализм". Парни стояли в санях в одних трусах. Свой образ они дополнили белой бородой. Парень с разноцветным колпаком на голове держал поводья. В таком виде ребята прокатились по деревне. А после, обув валенки, они побежали к проруби, где несколько раз нырнули в ледяную воду.

Липчане в одних трусах решили покататься в санях на лошади.Видео danya_buravlev

Другое видео парней вызвало у пользователей неоднозначные чувства. В своем любимом прикиде, то есть в одних трусах и в шапочке деда мороза, липчане прокатились по дорогам Липецка на покрышке, привязанной к движущемуся автомобилю. Адреналин зашкаливал. Парни были явно в восторге от осуществления своей идеи. Что не скажешь о водителях, проезжающих в нескольких метрах от ребят. Автомобилисты понимали, что опасное развлечение может плохо закончиться для липчан. Судя по видео, молодых людей такая мысль не посетила.