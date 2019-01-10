В Липецке из-за столкновения фуры, автобуса и легковушки образовалась пробка
Этим днем, 10 января, в Липецке случилось ДТП. По словам очевидцев, в областном центре столкнулись легковушка, фура и пассажирский автобус. Авария произошла в районе остановки "АЗТП", как ехать с Тракторного в сторону НЛМК.
У легковушки серьезно пострадала передняя часть - деформирован бампер. У автобуса разбито заднее стекло. Меньше всех повреждений получила фура. Информация о пострадавших уточняется.
Фото Alina DolgihФото: Предоставлено "КП"
В соцсетях липчане предупреждают друг друга о пробке, которая возникла из-за происшествия. Автолюбители пишут, что 2 полосы движения перекрыли. Проезжающие мимо водители сняли последствия ДТП на камеру.
- С Тракторного на Новолипецк всё стоит, авария! - пишут автомобилисты.
В Липецке столкнулись фура, автобус и легковушка.