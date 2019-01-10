В Липецке из-за столкновения фуры, автобуса и легковушки образовалась пробка

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:18:48+03:00

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Этим днем, 10 января, в Липецке случилось ДТП. По словам очевидцев, в областном центре столкнулись легковушка, фура и пассажирский автобус. Авария произошла в районе остановки "АЗТП", как ехать с Тракторного в сторону НЛМК.

У легковушки серьезно пострадала передняя часть - деформирован бампер. У автобуса разбито заднее стекло. Меньше всех повреждений получила фура. Информация о пострадавших уточняется.

Фото Alina DolgihФото: Предоставлено "КП"

В соцсетях липчане предупреждают друг друга о пробке, которая возникла из-за происшествия. Автолюбители пишут, что 2 полосы движения перекрыли. Проезжающие мимо водители сняли последствия ДТП на камеру.

- С Тракторного на Новолипецк всё стоит, авария! - пишут автомобилисты.