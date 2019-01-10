В новогодние праздники Елец завалило мусором

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:42:34+03:00

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В Ельце в период новогодних празднков случился мусорный коллапс. Контейнерные площадки были забиты отходами. Мусорные кучи валялись рядом с баками. Такую картину ельчане наблюдали во многих дворах города. Даже в этот четверг, 10 января, в некоторых районах Ельца проблема не решена.

Местные жители выкладывают фотографии свалок в соцсети. Ельчанка Наталья рассказала "КП-Липецк", что горы мусора, которые находятся во дворе дома №14 по улице Пушкина, до сих пор не убрали. По ее словам, последний раз техника сюда приезжала 31 декабря.

Елец завалило мусором

Напомним, что с 1 января 2019 года к обязанностям регионального оператора приступило ООО "ТЭКО-Сервис". Компания отвечает за вывоз ТКО в Ельце, а также Елецком, Воловском, Тербунском, Долгоруковском, Измалковском и Становлянском районах.

Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе "ТЭКО-Сервис", непростая ситуация с вывозом мусора случилась по нескольким причинам. За первые 9 дней нового года количество отходов стало на четверть больше. К тому же, если раньше мусор вывозили на близлежащий полигон, находящийся в 15 километрах от города, то теперь его приходится везти на Тербунский полигон, за 75 километров от Ельца. Из-за этого мусоровозы делают меньше рейсов и не успевают объехать все площадки.

- Третья причина в том, что ряд организаций, вывозивших отходы в Елецкой зоне всё это время, в последний момент отказались продолжать работу, - пояснили в пресс-службе компании. - Новые подрядчики пока не имеют необходимой базы данных и не выстроили рабочую логистическую схему. Сейчас региональный оператор работает над этими проблемами. 9 января в Елец прибыла дополнительная техника – 3 мусоровоза, один из которых мультилифт, оснащённый вместительным бункером, и самосвал. Сейчас на участке, который непосредственно обслуживает «ТЭКО-Сервис», работает 8 единиц техники. Только за одни сутки, а мусоровозы работают сейчас и ночью, из Ельца было вывезено 500 кубометров коммунальных отходов, от завалов полностью очищено 18 контейнерных площадок и часть улиц частного сектора.

Отметим, что дворы Ельца начинают избавляться от мусора. Помимо гневных сообщений о переполненных баках в соцсетях появляются и положительные посты: "Вот молодцы. У нас во дворе улица Октябрьская 34, 40 минут руками и лопатами убирали. Теперь хоть приятно во двор выйти".

- Улица Привокзальная, 2б, тоже убрали все, спасибо, - написал ельчанин Владимир.