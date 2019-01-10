В селе под Липецком сгорел дом

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:34:49+03:00

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Пожар случился вечером 10 января в Грязинском районе Липецкой области. Там в селе Ярлуково на улице Набережной загорелся частный дом №117. Заметив пожар, очевидцы позвонили в МЧС. Сигнал диспетчеру поступил в 16.29.

На адрес сразу же выехали три отделения пожарных и спасателей, а также два добровольца. К моменту их прибытия, огонь уже охватил крышу здания. Часть имущества удалось спасти. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, в результате пожара сгорела внутренняя отделка дома на площади 10 м2. Также огонь уничтожил часть кровли на площади 5 м2. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Что стало причиной пожара, выясняют.

Напомним, что днем в поселке Матырский сгорела купель. Пожар произошел около полудня в Виноградном переулке. В том пожаре также никто не пострадал, сгорел только 1 м2 строения.