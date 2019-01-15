Под Липецком реконструировали источник: его освятят в Крещение

СЕГОДНЯ 13:36 2019-01-15T13:37:51+03:00

К удивительному месту рядом с Задонском съезжаются люди со всей области и соседних регионов [фото, видео]

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Рядом с селом Камышевка Задонского района есть источник Двенадцати апостолов. Сюда приезжают за водой не только местные жители, но и липчане, а также люди из соседних регионов. Нередко у источника выстраиваются очереди. Некоторые привозят с собой десятки канистр, чтобы наполнить их водой. Многие идут в купель, стоящую рядом.

В Задонске реконструировали источник Двенадцати апостоловФото: Юлия КЛЮЕВА

В Задонске реконструировали источник Двенадцати апостоловФото: Юлия КЛЮЕВА

В конце прошлого года источник благоустроили. Возле источника соорудили небольшую площадку, чтобы было удобнее набирать воду. Поставили новую купель. Как сообщили в липецой митрополии, 19 января митрополит Липецкий и Задонский Никон в сослужении епископа Усманского Евфимия освятят источник в честь двенадцати апостолов Христовых. Начало в 14.20. На Крещение все желающие смогут искупаться в святом источнике.

Так выглядел источник до реконструкцииФото: Юлия КЛЮЕВА