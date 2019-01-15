2019-01-15T14:33:51+03:00
Происшествия

В Липецке упал железный забор у стройки и придавил машины

Хлипкая конструкция рухнула под тяжестью снега
Лия МУРАДЬЯН
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Фото скрин группы "Университетский - лучший микрорайон Липецка" vk.comФото скрин группы "Университетский - лучший микрорайон Липецка" vk.comФото: Скриншот сайта
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ЧП случилось ночью с 14 на 15 января в микрорайоне Университетский в Липецке. В районе улицы Белянского обрушился металлический забор, который окружает строящуюся 10-этажку. Как считают жители района, хлипкий заборчик провалился под тяжестью снега.

Причем часть забора упала еще после новогодних праздников, 3 января. Тогда металлический лист придавил одну машину. Но это не остановило автомобилистов, которые продолжили парковаться у опасного забора.

В этот раз обвалились еще три листа и придавили два автомобиля. Под завалом из снега и металла оказались «Шевроле» и «Приора». По словам очевидцев, на иномарке треснуло заднее лобовое стекло и помялась крыша. На отечественной легковушке остались несколько вмятин.

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