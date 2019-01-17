В Липецке сгорел подвал дома

СЕГОДНЯ 09:16 2019-01-17T10:52:11+03:00

А в пожаре в Усманском районе пострадал человек

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В прошедшую среду, 17 января, в Липецкой области загорелся сарай. Очевидцы сообщили о происшествии спасателям в 14.58. В село Завальное Усманского района выехали 2 пожарно-спасательных отделения и 2 добровольца. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь повредил внутреннюю отделку сарая на площади 10 кв.м. Есть пострадавший.

Чуть позже, в 15.14 спасателям пришло еще одно сообщение о пожаре. Оказалось, горит бесхозное строение на улице Одоевского в Липецке. К месту происшествия выехала 1 пожарно-спасательная бригада и доброволец. Пламя повредило внутреннюю отделку строения на площади 10 кв.м. В пожаре никто не пострадал.

Вечером в областном центре загорелся дом. Спасатели узнали о пожаре в 20.14. К дому №11 по улице Ильича выехали 3 пожарно-спасательных расчета и доброволец из дружины. Несмотря на усилия пожарных, огонь повредил внутренню отделку подвального помещения надворной постройки по всей площади. Обошлось без пострадавших.