2019-01-17T11:33:19+03:00
Общество

В Липецке пропал 57-летний мужчина на инвалидной коляске

Александра Шуваева не могут найти больше месяца
Юлия КЛЮЕВА
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Александр пропал еще в прошлом месяцеАлександр пропал еще в прошлом месяцеФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке больше месяца не могут найти 57-летнего мужчина. Шуваев Александр Александрович пропал 8 декабря прошлого года. Последний раз его видели в районе остановки ЛГТУ по улице Московской. Мужчину ищут родственники, волонтеры и полиция. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", липчанин может быть дезориентирован. До настоящего момента его местонахождение не установлено.

Был одет: зеленый пуховик, черная шапка, коричневые вязаные перчатки, темный свитер.

Особые приметы: передвигается на инвалидной коляске, отсутствуют обе ноги до колена.

Просьба ко всем, кто видел Александра Шуваева или знает, где он может находиться, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Или написать на почту: ppdlip@mail.ru.

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