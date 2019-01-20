Липчан просят помочь в поисках 78-летней бабушки

СЕГОДНЯ 11:27 2019-01-20T11:27:21+03:00

По словам волонтеров, женщина может быть дезориентирована

Изменить размер текста: A A

В Липецке пропала 78-летняя Валентина Бобровская. Как сообщил поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт Липецк", 19 января она ушла из дома. С тех пор достоверной информации о ее местонахождении нет.

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, седые волосы, светлые глаза.

В день пропажи на ней был плащ черного цвета, красный берет и черные демисезонные ботинки.

Женщина может быть дезориентирована.

Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.