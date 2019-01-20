2019-01-20T11:27:21+03:00
Происшествия

Липчан просят помочь в поисках 78-летней бабушки

По словам волонтеров, женщина может быть дезориентирована
Анна ГРЕБЕНКИНА
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предоставлено волонтерами.предоставлено волонтерами.
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В Липецке пропала 78-летняя Валентина Бобровская. Как сообщил поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт Липецк", 19 января она ушла из дома. С тех пор достоверной информации о ее местонахождении нет.

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, седые волосы, светлые глаза.

В день пропажи на ней был плащ черного цвета, красный берет и черные демисезонные ботинки.

Женщина может быть дезориентирована.

Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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