Липчан просят помочь в поисках 78-летней бабушки
По словам волонтеров, женщина может быть дезориентирована
предоставлено волонтерами.
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В Липецке пропала 78-летняя Валентина Бобровская. Как сообщил поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт Липецк", 19 января она ушла из дома. С тех пор достоверной информации о ее местонахождении нет.
Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, седые волосы, светлые глаза.
В день пропажи на ней был плащ черного цвета, красный берет и черные демисезонные ботинки.
Женщина может быть дезориентирована.
Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.