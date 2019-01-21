2019-01-21T08:32:21+03:00
Происшествия

Под Липецком вылетел в кювет и перевернулся «Рено»

В аварии никто не пострадал
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП обошлось без жертвДТП обошлось без жертвФото: Лия МУРАДЬЯН
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Авария произошла этим утром, 21 января, в Усманском районе Липецкой области. Там недалеко от села Поддубовка около 6 утра не справился с управлением водитель автомобиля «Рено Сандеро».

Машину занесло на трассе, после чего иномарка вылетела в кювет и перевернулась. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение на пульт дежурного поступило в 6.14. На помощь к участнику ДТП выехали сотрудники одного отделения спасательного поста №3.

Несмотря на то, что машина перевернулась, к счастью, в аварии никто не пострадал. В подробностях ДТП разбирались автоинспекторы.

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