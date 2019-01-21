2019-01-21T19:06:38+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина пробил руками полынью и чуть не утонул в Липецке

На помощь нетрезвому моржу пришли спасатели
Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели напоминают липчанам о правилах безопасности при выходе на ледСпасатели напоминают липчанам о правилах безопасности при выходе на ледФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувшее воскресенье, 20 января, в Липецке чуть не случилась трагедия. Спасатели ПСО на водных объектах УГПСС Липецкой области спасли утопающего.

Мужчина в нетрезвом состоянии отправился на Новолипецкий пляж. Выйдя на лед, ему захотелось освежиться. Однако, прорубь затейник не нашел. Тогда он решил сам создать необходимые условия для купания. Липчанин был настолько пьян, что сам пробил полынью, поранив руки о лед. А после мужчина полез в ледяную воду.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГО и ЧС Липецка, на помощь ему пришли спасатели. Они вытащили липчанина из проруби и оказали ему первую неотложную помощь. От госпитализации мужчина отказался.

Спасатели напоминают о правилах безопасности при выходе на лед. В случае возникновения ЧС звонить по номеру «112».

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