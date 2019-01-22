2019-01-22T16:16:24+03:00
Происшествия

В Липецке владелица подпольного казино пыталась нанять «крышу» в полиции

Полицейский отказался от взятки в 300 000 рублей
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Женщине грозит 18 млн. рублей штрафаЖенщине грозит 18 млн. рублей штрафаФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке под статью о даче взятке попала организатор незаконного игорного клуба. Все случилось днем 21 января, когда в подпольное заведение нагрянули сотрудники полиции. Владелица игорного клуба, 30-летняя женщина, решила, что со стражами порядка можно «договорится».

По версии следствия, подозреваемая передала сотруднику полиции взятку в 300 000 рублей. За эти деньги дама надеялась купить «крышу», то есть рассчитывала на бездействие полиции по делу о незаконной организации игорной деятельности.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, преступление пресекли при участии сотрудников управления экономический безопасности УМВД. Женщине вменили часть 4 статьи 291 УК – дача взятки в крупном размере. Владелица казино уже во всем созналась, сейчас она под подпиской о невыезде. Максимум ей грозит до 12 лет тюрьмы со штрафом 60-кратным сумме взятки – 18 млн. рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пик январских морозов в Липецке придется на среду
11 классов в 7 школах Липецка закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ
В среду жители более 30 домов Липецка останутся без воды
Из бюджета Липецка на ремонт трамваев и путей выделят 12 миллионов рублей
Момент ДТП с «Ладой» и «Шевроле» в Липецке попало на видео
Большой праздник состоится в Чаплыгине
Дальневосточные СМИ «похоронили» липецких близняшек с анорексией
Собутыльник сына снял с карты липчанки более 265 тысяч рублей
Под Липецком 19-летняя девушка украла из сарая 5 коз
Липецк вошел в 30-ку самых честных городов России
В Липецке на улице Советская "Лада" врезалась в "Шевроле"
Под Липецком в столкновении двух машин пострадала женщина
Липчане задолжали за газ 85,3 млн рублей
Под Липецком за 13 магазинных краж мужчину посадили под домашний арест
Ночью в центре Липецка сгорел «ВАЗ»
В ночь на вторник в Липецке до 21 градуса мороза