В Липецке владелица подпольного казино пыталась нанять «крышу» в полиции

СЕГОДНЯ 16:16 2019-01-22T16:16:24+03:00

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В Липецке под статью о даче взятке попала организатор незаконного игорного клуба. Все случилось днем 21 января, когда в подпольное заведение нагрянули сотрудники полиции. Владелица игорного клуба, 30-летняя женщина, решила, что со стражами порядка можно «договорится».

По версии следствия, подозреваемая передала сотруднику полиции взятку в 300 000 рублей. За эти деньги дама надеялась купить «крышу», то есть рассчитывала на бездействие полиции по делу о незаконной организации игорной деятельности.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, преступление пресекли при участии сотрудников управления экономический безопасности УМВД. Женщине вменили часть 4 статьи 291 УК – дача взятки в крупном размере. Владелица казино уже во всем созналась, сейчас она под подпиской о невыезде. Максимум ей грозит до 12 лет тюрьмы со штрафом 60-кратным сумме взятки – 18 млн. рублей.