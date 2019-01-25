2019-01-25T19:22:50+03:00
Общество

Лютеранской кирхе под Липецком хотят вернуть исторический облик через суд

Первоначальный вид здания можно восстановить
Юлия КЛЮЕВА
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Зданию хотят вернуть его первоначальный обликЗданию хотят вернуть его первоначальный обликФото: "КП" Архив
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В Елецкий городской суд поступил иск от Управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области к собственникам лютеранской кирхи в Ельце. Владельцев хотят обязать привести внешний облик объекта в соответствие с его историко-культурной ценностью.

Напомним, кирху построили в начале 20 века. Красивое величественное здание восхищало ельчан и гостей города до 2010 года. После внешний облик кирхи изменился до неузнаваемости. Владельцы решили отремонтировать здание. Теперь оно ничем не отличается от обычных домов, стоящих поблизости.

Отметим, что кирха включена в перечень объектов культурного наследия регионального значения. А с 2015 года здание входит в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Если провести реставрацию, можно восстановить первоначальный облик кирхи.

- Это достаточно сложное дело, - прокомментировали «КП-Липецк» в региональном управлении по охране охране объектов культурного наследия. – Проблемы с кирхой начались еще в 2010 году. И на момент внесения в реестр, вид здания уже был изменен. Поэтому сложно сказать, каким будет судебное решение. Но мы делаем все возможное, чтобы вернуть кирхе первоначальный облик.

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