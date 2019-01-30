2019-01-30T14:20:38+03:00
Происшествия

В Липецке двое подростков обворовали спящего на улице мужчину

Парни нашли карту и отоварились на 30000 рублей
Лия МУРАДЬЯН
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Парням грозит 5 летПарням грозит 5 летФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке будут судить двоих подростков 16 и 17 лет, которые преступно воспользовались беспомощным состоянием человека. Все случилось 15 октября на площади Константиновой. Парни заметили на улице спящего мужчину и решили обворовать. У человека забрали сумку, в которой были документы, деньги, банковские карты и телефон.

Все ненужно подростки по дороге выкинули, а вот банковские карты оставили себе. С их помощью парни оплатили такси, купили продукты и напитки в магазинах, а также отоварились в интернет-магазинах. Всего воришки потратили около 30 000 рублей.

Когда человек пришел в себя и обратился в правоохранительные органы, парней, естественно, сразу вычислили. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, подростки признали вину и подробно все рассказали. Сейчас дело передают в суд. За групповую кражу со значительным ущербом парням грозит до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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