Липчанина задержали за распространение детской порнографии

СЕГОДНЯ 11:49 2019-01-31T11:49:04+03:00

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В Липецке на распространении детской порнографии поймали 48-летнего мужчину. По версии следствия, он скачивал в сети видео с порнографическим изображением несовершеннолетних, заливал файлы в облачное хранилище и распространял ссылки для просмотра.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, на фигуранта вышли при участии управления «К» МВД. Задержанный уже во всем сознался и даже раскаялся. Ему вменили часть 2 статьи 242.1 УК – оборот материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних.

Расследование еще продолжается, следователи провели обыск в его доме, изъяли оборудование и все электронные носители, которые теперь изучают. Липчанину грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU