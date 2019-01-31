2019-01-31T13:02:15+03:00
Происшествия

Автоледи из Воронежа избила ногами липецкого автоинспектора

Даму расстроило, что не удалось скрыться от сотрудников ГИБДД
Лия МУРАДЬЯН
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Женщине дали условный срокЖенщине дали условный срокФото: Лия МУРАДЬЯН
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Автоледи из Воронежа осудили в Липецкой области за нападение на сотрудника полиции. Все случилось в Ельце, где сотрудники ГИБДД за выезд на встречную полосу остановили 48-летнюю женщину-водителя.

У автоледи попросили документы, чтобы составить протокол, но та просто надавила на педаль газа и рванула домой в сторону Воронежа. Однако сбежать не получилось, после недолгой погони с сиреной и мигалками даму снова остановили.

Женщина, раздосадованная неудачной попыткой скрыться, вышла из машины и принялась бить автоинспектора ногами. Неадекватная барышня ударила стража порядка 6 раз и травмировала ему колено. Как сообщили в пресс-службе СКР по Липецкой области, женщине вменили применение насилия в отношении представителя власти – часть 2 статьи 318 УК.

Автолюбительница так и не признала вину, но ее доводы расценили, как попытку уйти от наказания. В итоге даму признали виновной и приговорили к 3 годам условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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