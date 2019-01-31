Под Липецком двухлетний ребенок обжег глаза моющим средством
Инцидент произошел в Добринском районе Липецкой области. Там двухлетняя девочка вскрыла капсулу с жидким моющим средством для стиральной машинки. Ядовитое вещество попало в глаза и вызвало раздражение.
Родители, когда поняли, что случилось, обратились за медицинской помощью. Врачи диагностировали травму роговицы, К счастью обошлось без тяжелых последствий, до больницы дело не дошло. Девочке промыли глаза, назначили лечение и отправили домой. Но, как положено в таких случаях, о травмированном ребенке сообщили в полицию.
Сообщение поступило от медиков, материал зарегистрирован, – пояснила «КП-Липецк» начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Наталья Маслкова. – Ребенок не госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU