Липчан обследуют дерматоскопом и расскажут об онкологии

СЕГОДНЯ 13:57 2019-01-31T13:58:05+03:00

В Липецке состоится акция "Ты сильнее рака!"

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В эту пятницу, 1 февраля, в Липецкой областной научной библиотеке пройдет профилактическая акция "Ты сильнее рака!". Мероприятие стартует в 14.00. Вход свободный.

Перед липчанами выступит врач-онколог, химиотерапевт Анна Курбатова. Гости поучаствуют в флешмобе, который организуют студенты медицинского колледжа. А специалисты ГУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер" обследуют желающих с помощью дерматоскопа на предмет злокачественности новообразований кожи.

Также для собравшихся проведут мастер-класс по самообследованию молочных желез с использованием муляжей. Будут работать несколько информационных площaдок: профилактика онкологичеcких и иных cоциально значимых заболевaний; профилактика табакокурения как фактора риcка развития онкологичеcких зaболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU