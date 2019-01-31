Липчан обследуют дерматоскопом и расскажут об онкологии
В эту пятницу, 1 февраля, в Липецкой областной научной библиотеке пройдет профилактическая акция "Ты сильнее рака!". Мероприятие стартует в 14.00. Вход свободный.
Перед липчанами выступит врач-онколог, химиотерапевт Анна Курбатова. Гости поучаствуют в флешмобе, который организуют студенты медицинского колледжа. А специалисты ГУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер" обследуют желающих с помощью дерматоскопа на предмет злокачественности новообразований кожи.
Также для собравшихся проведут мастер-класс по самообследованию молочных желез с использованием муляжей. Будут работать несколько информационных площaдок: профилактика онкологичеcких и иных cоциально значимых заболевaний; профилактика табакокурения как фактора риcка развития онкологичеcких зaболеваний.
ИСТОЧНИК KP.RU