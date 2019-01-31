Под Липецком кто-то «исправил» знак ограничения скорости

СЕГОДНЯ 14:49 2019-01-31T14:49:55+03:00

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В Липецкой области автомобилисты возмущены поведением вредителей, которые решили «исправить» дорожные знаки на грязинской трассе в районе Матырского. Под пешеходной эстакадой какие-то хулиганы подрисовали знак ограничения скорости, который теперь указывает ограничение 80 км/ч.

Хулиганы подрисовали дорожный знак .

В то время, как на самом деле на данном участке больше 60 км/ч ехать нельзя. Что цифры кем-то подрисованы видно невооруженным глазом, но в темноте и на скорости, как считают автомобилисты, легко спутать.

Ситуацию усугубляет, что через несколько метров за знаком стоят камеры фотофиксации, которые перенастроить на 80 не получится. То есть, не отличив подделку, автомобилист может стать нарушителем, даже не подозревая об этом. Кто испортил государственное имущество и зачем, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU