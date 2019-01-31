2019-01-31T15:11:36+03:00
Общество

На благоустройство 35 дворов Липецку выделят 62,5 млн рублей

Для участия в программе липчанам нужно подать заявку
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане могут подать заявку на благоустройство дворовЛипчане могут подать заявку на благоустройство дворовФото: Юлия КЛЮЕВА
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На благоустройство дворов Липецка выделят около 62,5 млн рублей. На эти деньги планируется преобразить 35 территорий, прилегающих к многоквартирным домам. Напомним, что ремонт дворов проходит в рамках программы "Формирование современной городской среды Липецка на 2018-2022 годы".

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, для участия липчанам нужно подать заявку и протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. А также определить виды работ. В минимальный перечень включены ремонт дворовых проездов, освещение дворов, установка скамеек и урн. За дополнительные работы горожанам придется доплатить - 3% от стоимости выполненных работ в рамках дополнительного перечня.

Заявки принимаются в департаменте ЖКХ по адресу: Липецк, площадь Коммунальная, дом 8, кабинет №14. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 22-95-58.

ИСТОЧНИК KP.RU

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