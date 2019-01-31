Под Липецком вспыхнул жилой дом

СЕГОДНЯ 16:01 2019-01-31T16:02:37+03:00

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В прошедшую среду, 30 января, под Липецком случился пожар. Сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей в 19.05. Оказалось в селе Сселки загорелся жилой дом.

Как сообщили в пресс-службе УГПСС России по Липецкой области, к дому №23 по улице Покровская выехали пожарные. Благодаря оперативным действиям спасателей пламя не перекинулось на соседние здания. Огонь потушили. В доме повреждена внутренняя отделка и имущество на площади 15 кв.м. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил монтажа электрооборудования.

Напомним, что в случае возгорания следует звонить на единый номер вызова экстренных служб "112" или "01". Звонки принимаются круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU