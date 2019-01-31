2019-01-31T16:27:07+03:00
Общество

Игорь Артамонов назначил и.о. начальника управления внутренней политики Липецкой области

Это место занял Виктор Попов
Юлия КЛЮЕВА
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В администрации Липецкой области новое кадровое назначениеВ администрации Липецкой области новое кадровое назначениеФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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В администрации Липецкой области новое кадровое назначения. И.о. начальника управления внутренней политики региона стал Виктор Попов. На это место его назначил врио губернатора Игорь Артамонов.

Виктор Попов родился в 1975 году в Липецке. Получил диплом по специальности "основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура" в ЛГПУ. Позже прошел профессиональную переподготовку по направлению "маркетинг" и "менеджмент".

После окончания университета в 1996 году начал работать. Сначала преподавал ОБЖ в школе №69. С 2003 года занимал руководящие должности в ряде бизнес-структур и негосударственных высших образовательных учреждений.

С 2011 по 2016 год - зaместитель рукoводителя - начальникoм отдела пaртийного строительства регионaльного исполнительного комитета Липецкого региoнального oтделения пaртии "Единая Россия". С 2016 гoда - руководитель регионального испoлнительного комитетa пaртии. Кандидат педагогических наук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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