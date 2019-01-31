В Липецком авиацентре началась подготовка к «Авиадартс-2019»

СЕГОДНЯ 17:12 2019-01-31T17:12:38+03:00

В подготовке примут участие более 20 экипажей Фото: Лия МУРАДЬЯН

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В Липецком авиацентре началась подготовка к конкурсу летного мастерства «Авиадартс-2019» Армейских международных игр. В ходе подготовки экипажи истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков отработают ряд элементов авиации.

Летчики преодолеют системы противовоздушной обороны условного противника, выполнят задачи воздушной разведки, отработают технику пилотирования с комплексом фигур пилотажа в составе пары и одиночно.

Также пилоты потренируются в пуске ракет, метании бомб и стрельбе по наземным целям. Как сообщает Министерство обороны, средства поражения будут применять на авиационном полигоне Погоново в Воронежской области.

Всего в полетах участвуют более 20 экипажей самолетов Су-25, Су-24М, Су-34, МиГ-29, Су-30СМ и Су-35С. Одиночная подготовка будет проходить до конца февраля. А в марте лучшие экипажи примут участие в первом отборочном этапе соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU