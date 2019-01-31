2019-01-31T18:17:25+03:00
Общество

В Липецке магазины необоснованно завышают цены на продукты

Нарушения нашла прокуратура в крупных торговых сетях
Лия МУРАДЬЯН
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После проверки цены снизилиПосле проверки цены снизилиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке прокуроры вышли на рейд по магазинам, чтобы проверить цены на социально значимые продукты питания. Отметим, что стоимость товаров первой необходимости устанавливается государством. Кроме этого, согласно Указу президента, не допускается ускоренный рост цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию не допускается.

Проверка показала, что законом пренебрегли многие продуктовые магазины, в том числе и крупные торговые сети. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, факты необоснованного завышения цен выявили в 6 сетевых магазинах. В некоторых магазинах завысили стоимость на овощи и фрукты первой необходимости. По итогу проверки прокурор внес представление и цены снизили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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