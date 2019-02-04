Инопланетяне похитили барабанщика легендарной группы "Аквариум"

СЕГОДНЯ 13:04 2019-02-04T13:05:30+03:00

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Вечером субботы, 2 февраля, в ОЦКНТ прошёл большой концерт одного из родоначальников русского рока Бориса Гребенщикова и его группы "Аквариум". За несколько часов до концерта легендарный рокер выступил в одном из торговых центров Липецка, где дал бесплатный концерт.

"Аквариум" в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Фото: Кирилл Мишин

Конечно, концерт в ТРЦ не сравнится с тем шоу, которое ждало счастливых обладателей билетов в областной центр культуры. Целая фура оборудования, 7 артистов, 3 часа концерта и буря эмоций. Далеко не каждый артист может позволить себе подобное.

"Аквариум" в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Фото: Кирилл Мишин

Правда без заминок не обошлось. Так, по словам солиста группы их барабанщика "похитили жирафы и инопланетяне", поэтому пришлось выступать без него. Несмотря на это, происходящее на сцене завораживало, а голос Бориса Борисовича заставлял людей вставать с мест и пускаться в пляс. В то время пока одни танцевали, другие сидя на своих местах рассуждали о философском смысле песен группы.

Ясно одно - это был не просто концерт, а самое настоящее шоу, которое останется в памяти зрителей надолго.

Концерт группы "Аквариум" в Липецке.

"Аквариум" в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Фото: Кирилл Мишин

ИСТОЧНИК KP.RU