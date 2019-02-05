Трое липчан на отдыхе заразились лихорадкой Денге

СЕГОДНЯ 15:21 2019-02-05T15:25:34+03:00

Липчане привезли с отдыха не только сувениры, но и лихорадку Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В Липецкой области в 2017-2018 годах у 3 человек обнаружили лихорадку Денге. Липчане привезли ее из Таиланда, Вьетнама и республики Танзания. Всех заболевших во время отдыха укусили комары. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, липчане были госпитализированы в областную инфекционную больницу.

В управлении напоминают, что лихорадка Денге распространена в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Океании, Африки, бассейна Карибского моря. Туристы, приезжающие в эти районы, наиболее уязвимы к лихорадке.

Кстати, за последние 10-15 лет заболеваемость лихорадкой Денге значительно повышается. В 2012 году 63 российских туриста заразились. В 2014 – 105 человек. В 2016 количество завозных случаев увеличилось до 145. В 2017 году – 196 заболевших. В 2018 году лихорадкой Денге заразились 230 россиян. В основном, туристы привозили заразу из Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга, Мальдивских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU