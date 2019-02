RockestraLive выступит в Липецке с новой программой

СЕГОДНЯ 18:32 2019-02-06T18:34:17+03:00

16 февраля в ОЦКНТиК Липецке состоится долгожданный концерт симфонического оркестра RockestraLive. Начало в 19.00.

Знаменитые на весь мир рок-хиты зазвучать иначе. Главные композиции от 60-х до наших дней в исполнении симфонического оркестра. Почти три часа восторга, драйва и мурашек. Их концерты завораживают как детей так и взрослых. От поклонников The Beatles до фанатов Imagine Dragons - каждому здесь будет, что услышать.

Здесь сплетаются воедино красота и торжественность симфонического оркестра с необузданной энергией и драйвом рок-музыки. Такое шоу должен увидеть каждый. От классики The Beatles, Led Zeppelin и Deep Purple до современных хитов Linkin Park, Rammstein и даже Slipknot. Никто не уйдет равнодушным.

В четвертый раз симфонический оркестр обрадует липчан. На этот раз полное обновление программы - не только рок, но и король поп-музыки Michael Jackson, норвежские синти-поперов a-ha, британские электронщики The Prodigy и король перевоплощений David Bowie, а также многие другие хиты в новом звучании.

Представьте себе на одном концерте The Beatles и Korn, Led Zeppelin и System of a Down, David Bowie и Linkin Park, Michael Jackson и Slipknot, Deep Purple и Rammstein, а также AC/DC, Placebo, Muse, Aerosmith, The Cranberries, Prodigy и даже Queen!

Не может быть? Здесь вы услышите еще десяток хитов в исполнении симфонического оркестра!

ИСТОЧНИК KP.RU