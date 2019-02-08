В Липецке двое парней с ножном отняли у таксиста машину

СЕГОДНЯ 09:47 2019-02-08T09:47:11+03:00

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Дерзкое разбойное нападение произошло минувшей ночью, 7 февраля, на улице Космонавтов. Там прибыл на адрес по вызову 47-летний водитель такси. На парковке у дома к машине подошли двое незнакомцев, пригрозили таксисту ножом и заставили выйти из автомобиля.

Вышвырнув таксиста, налетчики сели в «Опель-Астра» и скрылись, а мужчина вызвал полицию. Вскоре автомобиль нашли разбитым в селе Лебяжье Добровского района. Разбойников тоже вычислили. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по подозрению в разбое задержали двоих человек – 22-летнего липчанина и 19-летнего жителя Добровского района. У обоих есть судимости. Сейчас они дают показания в городском отделе полиции №8.

ИСТОЧНИК KP.RU