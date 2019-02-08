Трое козлов и кенгуру из Липецкого зоопарка уехали в Астрахань

СЕГОДНЯ 10:06 2019-02-08T10:06:37+03:00

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В четверг 7 феврали Липецкий зоопарк покинули трое винторогих козлов и молодая самка кенгуру. Как сообщили в пресс-службе, животные отправились в Астрахань, где они будут жить в частном зоопарке «Баба Фрося». Козлики и их соседка по зоопарку родились летом 2018 года в Липецке.

Напомним, что накануне в Липецком зоопарке не смогли отметить День сурка, когда зверей выводят на улицу по тому увидят они свою тень или нет, определяют какая будет весна. Животные по кличке Мальчик и Девочка 2 февраля решили не просыпаться, а сотрудники зоопарка не стали тревожить их сон. Но традиционный ритуал предсказания весны все же состоится, только чуть позже, когда животные сами проснуться. По словам сотрудников зоопарка, это произойдет в марте или апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU