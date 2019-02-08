2019-02-08T11:30:59+03:00
Происшествия

В Липецке мошенница под видом соцработника обокрала пожилого пенсионера

Аферистка незаметно унесла 176 000 рублей
Лия МУРАДЬЯН
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Липчан просят быть бдительнейЛипчан просят быть бдительнейФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке жертвой социальных мошенников стал 87-летний пенсионер. Все случилось в минувший четверг, 7 февраля, днем в квартире дома по улице Газина. Пенсионер открыл дверь женщине, которая представилась социальным работникам. Незнакомка сказала, что старику положены некие выплаты и дала крупную купюру, с которой нужно было вернуть сдачу.

Пенсионер пошел за деньгами и аферистка увидела, где он хранит сбережения. Пожилой человек отдал мошеннице сдачу, а когда та удалилась, обнаружил, что у него пропали все сбережения – 176000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, по факту кражи в отделе полиции №8 возбудили уголовное дело. Полиция просит липчан рассказать пожилым родственникам, что подобные преступления не редкость. Не стоит давать деньги незнакомцам с улицы, и проверять слова тех, кто представляется госслужащими. В случае преступления, нужно сразу звонить «02», чем быстрее полиция узнает о происшествии, тем больше шансов раскрыть преступление по «горячим следам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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