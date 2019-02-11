Во вторник 6 улиц Липецка останутся без света

11 Февр. 15:22 2019-02-11T15:26:59+03:00

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Во вторник, 12 февраля, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду и электроэнергию. По информации пресс-службы АО «ЛГЭК», это произойдет из-за производственных работ на сетях водоснабжения.

С 9 утра до 4 часов вечера без электричества останутся жители улиц Ковалевской, Спартака, О.Кошевого, Партизанская, проезда Ильича. В этот же период времени свет погаснет в домах по улице Ферросплавная. Отключения произойдут с 12 по 14 февраля включительно.

В среду, 13 февраля, во многих домах центра отключат воду. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут у жителе улиц Семашко, 8, 8а, 6, 5, 3, 1; Зегеля 27/2, 27/1, 25, 25а, 17, 23, 23а, 21а ст.1, 21а, 11, 15б, 15, 13, 13а, 9а/1, 9а, 44, 30а, 30 28; площадь Плеханова, 1б, 1а, 1/1, 1,; улица Плеханова, 7, 3, 5, 33а, 30, 34а, 34, 32а, 31/1, 33, 33б, 35, 35а, 37/б, 47, 49, 53а, 49а, 59, 51а, 61, 63а, 65, 36а, 50, 54, 70а, 72. 78, 80, 82; Нижняя Логовая, 4, 2, 9, 7, 6; переулок Зегеля, 1а; Желябова, 31а, 31, 19, 17, 12, 12а, 14а, 14, 28а, 16; Угловая, 11,15,17, 26а; Пролетарская, 12, 13, 14; Гагарина, 31, 29, 27, 25, 23а, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 60а, 60б, 60, 36, 34, 32, 30, 28, 24, 68, 70, 43, 45а, 35, 35а, 35б; Вавилова, 21, 12, 4, 2; Шевченко, 7, 5, 1, 24, 20, 4; ЦТП Плеханова, 3; Тельмана, 3,3а, 5в, 2, 4, 6. Без воды останутся жители частного сектора по следующим адресам: улица Тельмана, Вавилова, Шевченко, Новокарьерная, Урицкого, Кротевича, Щорса, Чайковского, Гранитная, 2ая Гранитная, Железнодорожная.

За подробной информацией липчане могут обратиться по телефонам 075 и 236- 075.

ИСТОЧНИК KP.RU