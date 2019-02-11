Во вторник в Липецке мокрый снег, гололедица и сильные порывы ветра

11 Февр. 18:52 2019-02-11T18:52:44+03:00

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Во вторник, 12 февраля, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, местами небольшие осадки в виде мороси и мокрого снега. Местами туман, на дорогах гололедица. Об этом еще утром предупреждали спасатели регионального ГУ МЧС России.

В темное время суток столбик термометра опустится до 3-8 градусов мороза. Днем температура воздуха составит от -3 до +2 градусов. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Возможны порывы до 17 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт.ст.

В среду, 13 февраля, погода в Липецке будет отнюдь не зимней. Ночью в областном центре около 0 градусов. Днем – до 2 градусов тепла. Утром синоптики обещают небольшие дожди. Ближе к полудню – мокрый снег. В среду возможен сильный ветер, до 17 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU