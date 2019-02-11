Автомобили липчан увозят на штрафстоянку

11 Февр. 18:26 2019-02-11T18:26:45+03:00

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В Липецке эвакуируют автомобили, стоящие в неположенном месте. В этот понедельник, 11 февраля, на нарушителей составили 5 протоколов. 2 машины, припаркованные в районе домов №33 и 35 по улице Стаханова, отправили на штрафстоянку.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в областном центре продолжается работа по пресечению нарушений правил парковки. Часто оставленный транспорт затрудняет не только проход пешеходам, но и проезд спецтехники. Мусоровозы не могут подъехать к контейнерным площадкам, а снегоуборочные машины расчистить двор.

Работа продолжается. Уже проведены десятки рейдов. Липчанам выписали сотни штрафов. Власти решили ужесточить меры воздействия. Теперь автомобили, припаркованные с нарушением, увозят на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU