2019-02-11T20:07:16+03:00
Происшествия

В Липецке мужчина влез через окно в киоск и похитил деньги

Момент преступления попал в объектив камеры [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Мужчина ограбил киоск быстрого питанияМужчина ограбил киоск быстрого питанияФото: принтскрин видео.
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В Липецке разыскивают мужчину, который обокрал киоск быстрого питания по улице Меркулова. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, преступление совершено около 3 часов ночи 6 февраля. Мужчина, угрожая продавщице, похитил из кассы киоска около 5 тыс. рублей.

Подозреваемый в преступлении Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Подозреваемый в преступленииФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Приметы подозреваемого мужчины: на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, нос с горбинкой.

Был одет: черная шапка, черная куртка, черные штаны.

Момент преступления попал в объектив камер. Мужчина влез через окно в киоск и резко оттолкнул женщину. После чего открыл кассу и забрал оттуда деньги. Кстати, со стороны улицы его страховал сообщник.

Правоохранители просят сообщить любую информацию по данному гражданину по телефонам: 02 или 46-20-02.

В Липецке мужчина влез в киоск через окно и похитил деньги из кассы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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