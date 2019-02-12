Под Липецком на трассе столкнулись "Опель" и "Сузуки"
Этим утром, 12 февраля, под Липецком произошла авария. В районе 10 Шахты на трассе Орел-Тамбов столкнулись два автомобиля - "Сузуки Гранд Витара" и "Опель". Последствия аварии попали в объектив видеорегистратора проезжавших мимо автомобилистов.
"Сузуки" стоит на дороге, занимая обе полосы. Машинам приходится объезжать место ДТП по встречке. У иномарки сильно пострадала передняя часть. Разбита фара, деформирован капот. Чуть дальше у обочины - "Опель". У машины помяты обе двери с правой стороны.
На месте работают сотрудники ДПС. Информация о пострадавших уточняется. Из-за аварии на дороги образовался затор. По возможности, выбирайте иные пути объезда.
Под Липецком столкнулись "Сузуки" и "Опель".Видео Руслан Пикалов
ИСТОЧНИК KP.RU