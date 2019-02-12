Под Липецком на трассе столкнулись "Опель" и "Сузуки"

12 Февр. 11:43 2019-02-12T11:47:09+03:00

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Этим утром, 12 февраля, под Липецком произошла авария. В районе 10 Шахты на трассе Орел-Тамбов столкнулись два автомобиля - "Сузуки Гранд Витара" и "Опель". Последствия аварии попали в объектив видеорегистратора проезжавших мимо автомобилистов.

"Сузуки" стоит на дороге, занимая обе полосы. Машинам приходится объезжать место ДТП по встречке. У иномарки сильно пострадала передняя часть. Разбита фара, деформирован капот. Чуть дальше у обочины - "Опель". У машины помяты обе двери с правой стороны.

На месте работают сотрудники ДПС. Информация о пострадавших уточняется. Из-за аварии на дороги образовался затор. По возможности, выбирайте иные пути объезда.

Под Липецком столкнулись "Сузуки" и "Опель".Видео Руслан Пикалов

ИСТОЧНИК KP.RU