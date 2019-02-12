2019-02-12T19:04:31+03:00
Общество

Самовыдвиженцам на довыборы в липецкий облсовет нужно собрать более 1000 подписей

В избирательной комиссии завершился прием документов для представления кандидатов
Лия МУРАДЬЯН
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Депутатов будут выбирать 39 000 липчанДепутатов будут выбирать 39 000 липчанФото: Лия МУРАДЬЯН
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Липецкий избирком завершил прием документов на дополнительные выборы в областной Совет депутатов по избирательному округу №10. Освободившееся кресло хотят занять 7 человек, двое из которых самовыдвиженцы. Остальные кандидаты от политических партий: КПРФ, Справедливая Россия, Единая Россия, ЛДПР и Коммунистическая партия коммунисты Росси.

Как сообщили в пресс-службе избирательной комиссии, самовыдвиженцам Александру Киселевичу и Николаю Малыхину нужно собрать не менее 1079 и не более 1186 подписей избирателей по 10 одномандатному округу.

Все документы нужно представить в избирком 17 февраля до 18.00. До 27 февраля избирком проверит документы и примет решение, регистрировать кандидата или отказать в регистрации. Голосование пройдет 14 апреля 2019 года, в довыборах примут участие 39 000 липчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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